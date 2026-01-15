Il caso via Petroni Esposti contro i locali | Costretti a chiudere Impossibile lavorare
Il caso di via Petroni evidenzia le tensioni tra residenti e gestori di locali, che negli ultimi anni hanno portato a numerose contestazioni e sanzioni. La difficile convivenza ha causato la chiusura di nove attività, segnando un cambiamento nel volto della zona. Questa situazione riflette le sfide di un equilibrio tra rispetto delle norme e attività commerciali, con ricadute sulla vita quotidiana e sull’economia locale.
L’antica ‘guerra’ in via Petroni tra residenti e gestori dei locali ha lasciato segni profondi, modificando il volto della zona: tra i 20 querelati, sono nove quelli che alla fine si sono visti costretti a chiudere i battenti, arrendendosi davanti all’inevitabile, dopo multe salate quasi quotidiane, segnalazioni e limitazioni degli orari. Sono così spariti nomi come Rosticciamo, Absolute, Pappappero, Paninoteca Shoa, Mediterraneo, Brunello, Los Hermanos e altri, mentre per il Cafè Paris e il Caffè Petroni, dopo momenti difficili, hanno continuato la gestione i titolari dell’epoca. Il Balanzone invece si è trasferito nella vicina via San Vitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
