Enzo Iannetti Radetzky | Mi sono rotto i cog***ni impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte Non vendo o forse sì
Enzo Iannetti, noto come Radetzky, esprime la sua frustrazione riguardo alle difficoltà di lavorare in un contesto complesso e spesso frustrante, caratterizzato da scadenze strette e problemi amministrativi. Le sue parole riflettono una critica alla situazione attuale, evidenziando la fatica di chi cerca di mantenere la calma e la professionalità in un ambiente difficile. Una testimonianza che mette in luce le sfide quotidiane nel settore.
“Scrivilo! Mi sono rotto i c*** di stare qui, me ne voglio andare via per tutti i problemi che ci sono adesso con la pubblica amministrazione e con tutto il resto”. Incontenibile, travolgente, Vincenzo “Enzo” Iannetti urla senza remore i suoi pensieri più sinceri quando ci sediamo davanti a lui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Locali milanesi in crisi: Radetzky e The Dome in bilico.
Enzo Iannetti (Radetzky): "Mi sono rotto i cog***ni, impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte. Non vendo... o forse sì" - Il patron del famoso locale milanese di largo La Foppa, catturato dai ricordi di quasi 40 anni di professione tra amori e famosi frequentatori, nega di voler vendere al "dentista dei vip" Luca Macalus ... milanotoday.it
Locali milanesi in crisi: Radetzky e The Dome in bilico - Tra concorrenza crescente e condizioni sfavorevoli, entrambi i locali vedono cali nei ricavi e possibili cambiamenti ... msn.com
Il Radetzky, storico bar milanese, pare sia in vendita. O forse no. Il patron Vincenzo Iannetti smentisce: eppure, tra i tavolini affollati e le luci accese, si aggirano misteriosi “osservatori” che studiano turni e flussi come se stessero preparando un colpo di Stato. Il - facebook.com facebook
