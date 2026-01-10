Enzo Iannetti Radetzky | Mi sono rotto i cog***ni impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte Non vendo o forse sì

Enzo Iannetti, noto come Radetzky, esprime la sua frustrazione riguardo alle difficoltà di lavorare in un contesto complesso e spesso frustrante, caratterizzato da scadenze strette e problemi amministrativi. Le sue parole riflettono una critica alla situazione attuale, evidenziando la fatica di chi cerca di mantenere la calma e la professionalità in un ambiente difficile. Una testimonianza che mette in luce le sfide quotidiane nel settore.

Locali milanesi in crisi: Radetzky e The Dome in bilico - Tra concorrenza crescente e condizioni sfavorevoli, entrambi i locali vedono cali nei ricavi e possibili cambiamenti ... msn.com

Il Radetzky, storico bar milanese, pare sia in vendita. O forse no. Il patron Vincenzo Iannetti smentisce: eppure, tra i tavolini affollati e le luci accese, si aggirano misteriosi “osservatori” che studiano turni e flussi come se stessero preparando un colpo di Stato. Il - facebook.com facebook

