Enzo Iannetti Radetzky | A 71 anni mi sono rotto impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte Non vendo o forse sì

Enzo Iannetti, noto come Radetzky, esprime con sincerità le difficoltà di lavorare a 71 anni, sottolineando come le lunghe ore e le criticità burocratiche rendano il lavoro insostenibile. La sua riflessione evidenzia le sfide dell’età avanzata nel mondo professionale e il desiderio di cambiare strada, tra frustrazione e realismo. Un commento che mette in luce le difficoltà di molti lavoratori in età avanzata di fronte alle complessità del sistema attuale.

Locali milanesi in crisi: Radetzky e The Dome in bilico - Tra concorrenza crescente e condizioni sfavorevoli, entrambi i locali vedono cali nei ricavi e possibili cambiamenti ... msn.com

Il Radetzky, storico bar milanese, pare sia in vendita. O forse no. Il patron Vincenzo Iannetti smentisce: eppure, tra i tavolini affollati e le luci accese, si aggirano misteriosi “osservatori” che studiano turni e flussi come se stessero preparando un colpo di Stato. Il - facebook.com facebook

