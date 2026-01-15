Il boato le case sventrate le sorelle tra le macerie Dietro l' inferno del Matto | ecco cos' è successo

Alle 17:20 circa, un forte boato ha colpito le campagne tra Ristradelle e Il Matto, provocando danni alle abitazioni e generando una densa nube di fumo. Dietro questa tragedia si nasconde un episodio che ha sconvolto la comunità locale, con scene di distruzione e persone coinvolte. Ecco cosa è successo in quella drammatica giornata.

