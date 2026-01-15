Il boato le case sventrate le sorelle tra le macerie Dietro l' inferno del Matto | ecco cos' è successo
Alle 17:20 circa, un forte boato ha colpito le campagne tra Ristradelle e Il Matto, provocando danni alle abitazioni e generando una densa nube di fumo. Dietro questa tragedia si nasconde un episodio che ha sconvolto la comunità locale, con scene di distruzione e persone coinvolte. Ecco cosa è successo in quella drammatica giornata.
Erano le 17,20 circa quando un boato ha scosso le campagne tra Ristradelle e Il Matto. Una nube densa di fumo acre, si è alzata sopra le abitazioni della zona. Poi, dalle fiamme e dalla polvere, è emerso uno scenario da incubo. Un edificio, composto da due abitazioni, è stato sventrato da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
