Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri le rassicurazioni e le scuse agli spettatori Ecco cos’è successo – Il video

Bianca Berlinguer torna in televisione, apparendo con occhiali scuri e un tono rassicurante. Nel suo intervento, si è rivolta agli spettatori con scuse e chiarimenti, affrontando vari temi attraverso un dialogo che include un confronto con Mauro Corona e interviste a figure come il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la tiktoker Rita De Crescenzo. L’evento rappresenta un momento di approfondimento e dialogo, offrendo un quadro completo delle vicende recenti.

Il lungo conciliabolo introduttivo con Mauro Corona, gli approfondimenti e le interviste, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alla tiktoker Rita De Crescenzo. I grandi temi di dibattito interno e internazionale. Sarebbe stato un ritorno in onda del tutto “normale” per È sempre Cartabianca nel 2026, se non fosse per un dettaglio: il look “anomalo” di Bianca Berlinguer. La conduttrice ex Rai ora accasatasi a Mediaset si è presentata infatti sul palco del suo talk show con degli occhiali a vistose lenti scure. A svelare la ragione della stranezza è stata fin da subito la stessa Berlinguer, scusandosi per l’inconveniente coi telespettatori. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhio Leggi anche: Belén Rodriguez e la crisi sul palco: «Il panico, i calmanti, ecco cos’è successo». Le scuse e il consiglio a chi soffre di attacchi – Il video Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti; È sempre Cartabianca, salta la puntata: «Bianca Berlinguer non sta bene». Cosa va in onda al suo posto; È sempre Cartabianca, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 13 gennaio: dalla vicenda di Donald Trump in Venezuela agli sviluppi sulla tragedia di Crans-Montana; Stasera in tv (13 gennaio), Giovanni Pascoli sfida la Coppa Italia e la Costa Concordia. E' sempre Cartabianca, Berlinguer in onda dopo operazione all'occhio - Bianca Berlinguer torna in onda per condurre E' sempre Cartabianca, oggi 13 gennaio su Rete4, ma deve ancora fare i conti con i postumi di un'operazione, subita durante la pausa natalizia della trasmi ... adnkronos.com

