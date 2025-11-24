L’incredibile storia di Simone Bolelli | unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare!

Vincere tre Coppe Davis da giocatore è un’impresa riservata a pochissimi eletti e da oggi anche Simone Bolelli può fregiarsi di questo record. Il 40enne bolognese ha messo le mani sull’Insalatiera per la terza volta consecutiva, un’impresa che non riusciva da più di mezzo secolo: gli ultimi ad avere firmato questo record erano stati gli statunitensi Stan Smith (1968-1970) e Arthur Ashe (addirittura cinque tra il 1968 e il 1972). Stiamo parlando di un autentico baluardo della nostra Nazionale, che esordì nell’aprile 2007 in occasione del quarto di finale del Gruppo I EuropaAfrica contro Israele: perse contro Noam Okun e vinse con Dudi Sela a risultato acquisito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’incredibile storia di Simone Bolelli: unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare!

Scopri altri approfondimenti

L’incredibile storia del nr.12 di Ifinoe degli Dei, il jet lag di Tommaso Cavalli e le Finals a Torino: ecco come vincere un Gruppo 1 Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/lincredibile-storia-del-nr-12-di-ifinoe-degli-dei-il-jet-lag-di-tommaso-cavalli-e-le- - facebook.com Vai su Facebook

Scopri l'incredibile #storia del piccolo #borgo tra le montagne della #Lunigiana conosciuto come il "paese dei #libri". Lo conosci? Scrivilo nei commenti: bit.ly/LunigianaLibri Vai su X

L’incredibile storia di Simone Bolelli: unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare! - Vincere tre Coppe Davis da giocatore è un'impresa riservata a pochissimi eletti e da oggi anche Simone Bolelli può fregiarsi di questo record. Si legge su oasport.it

Bolelli e Vavassori: “Qui un’esperienza emozionante ma la testa è già a Bologna” - Non sono bastati i tanti appassionati che hanno riempito le gradinate della Inalpi Arena al grido di “Italia, Italia” a spingere al successo ... Secondo sport.tiscali.it

Bolelli e Vavassori fanno la storia del tennis tricolore: "Ci godiamo la vittoria" - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno fatto la storia del tennis italiano guadagnando l'accesso alle semifinali delle Nitto ATP Finals: nessuna coppia azzurra era mai riuscita a ... Scrive msn.com