L’incredibile storia di Simone Bolelli | unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare!

24 nov 2025

Vincere tre Coppe Davis da giocatore è un’impresa riservata a pochissimi eletti e da oggi anche Simone Bolelli può fregiarsi di questo record. Il 40enne bolognese ha messo le mani sull’Insalatiera per la terza volta consecutiva, un’impresa che non riusciva da più di mezzo secolo: gli ultimi ad avere firmato questo record erano stati gli statunitensi Stan Smith (1968-1970) e Arthur Ashe (addirittura cinque tra il 1968 e il 1972). Stiamo parlando di un autentico baluardo della nostra Nazionale, che esordì nell’aprile 2007 in occasione del quarto di finale del Gruppo I EuropaAfrica contro Israele: perse contro Noam Okun e vinse con Dudi Sela a risultato acquisito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Vincere tre Coppe Davis da giocatore è un'impresa riservata a pochissimi eletti e da oggi anche Simone Bolelli può fregiarsi di questo record.

