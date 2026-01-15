Il 98% delle multinazionali europee ha commesso un abuso dei diritti umani o ambientali

Uno studio recente rivela che il 98% delle multinazionali europee monitorate tra il 2000 e il 2020 sono state coinvolte in almeno un presunto abuso dei diritti umani o ambientali. Questo dato evidenzia l'importanza di una maggiore responsabilità sociale e di pratiche aziendali più trasparenti nel contesto internazionale. Comprendere l'impatto delle grandi imprese è fondamentale per promuovere un progresso sostenibile e rispettoso dei diritti fondamentali.

Pisa, 15 gennaio 2026 - Il 98% delle grandi imprese multinazionali europee monitorate ha commesso almeno un presunto abuso dei diritti umani o ambientali tra il 2000 e il 2020. È la fotografia che emerge dal nuovo database BRAVE, ora disponibile in rete, realizzato nell'ambito del progetto europeo Horizon Europe REBALANCE coordinato dall'Università di Pisa. Il lancio di presentazione di BRAVE sarà il 23 gennaio alle 16 su Teams BRAVE dataset Launch event. Il dataset documenta 4.314 casi di presunti abusi che coinvolgono 83 tra le maggiori imprese multinazionali europee quotate in borsa, in 145 Paesi del mondo.

