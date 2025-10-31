Le Israel Defense Forces sono sospettate di aver commesso “molte centinaia” di violazioni dei diritti umani a Gaza. Lo rivela un report riservato dell’ Office of Inspector General del Dipartimento di Stato Usa pubblicato dal Washington Post. Si tratta del primo riconoscimento ufficiale, da parte di un’agenzia del governo americano, che i comportamenti dell’alleato israeliano possano rientrare nell’ambito delle “ Leahy Laws “, le norme che vietano la fornitura di assistenza militare a unità straniere credibilmente accusate di gravi abusi. La campagna militare israeliana, iniziata dopo l’attacco del Hamas del 7 ottobre 2023, ha causato decine di migliaia di vittime palestinesi, oltre 68mila secondo il governo della Striscia retto da Hamas, un bilancio che ha sollevato un’accusa internazionale di azioni sproporzionate e potenzialmente illegali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il report Usa: Israele è sospettato di aver commesso “centinaia di violazioni dei diritti umani”, ma gli Washington chiude gli occhi