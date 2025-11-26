Si concluderanno entro fine anno i lavori per l' allungamento della pista dell' aeroporto poi taratura e collaudo

Vanno avanti e sono in dirittura di arrivo, all'aeroporto d'Abruzzo, i lavori per l'allungamento della pista. L'intervento, iniziato concretamente a maggio scorso, dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Subito dopo partiranno la taratura e il collaudo in volo di Enav per la messa in.

