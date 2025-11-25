Amyl and the Sniffers 7 agosto 2026 al Castello di San Giusto a Trieste

Sono una delle band più travolgenti e acclamate della scena rock mondiale, gli  AMYL AND THE SNIFFERS  hanno conquistato pubblico e critica grazie a un mix esplosivo di spontaneità, attitudine “Aussie” e urgenza punk. Nel 2021 “Comfort to Me” è stato premiato per il miglior album rock con il Premio Aria, l’equivalente degli “Oscar” per la musica australiana; negli anni successivi sono stati nominati in diverse categorie ai Brit Awards e agli NME Awards, confermando il loro crescente successo al di fuori dell’Australia, dapprima nel Regno Unito e poi in tutta Europa. In soli otto anni di carriera, gli  Amyl and the Sniffers  sono passati dai piccoli palchi della scena pub-rock di Melbourne a tour sold out in tutto il mondo, dall’Europa al Nord America fino a Messico, India e Giappone, passando per i più importanti festival internazionali: Primavera Sound, Glastonbury, Coachella, All Points East e molti altri. 🔗 Leggi su Udine20.it

