Ignazio Moser a Pitti Uomo ecco l’eleganza che conta davvero
Ignazio Moser si presenta a Pitti Uomo portando un esempio di eleganza semplice e naturale. Intervistato, ha condiviso che preferisce partecipare alle giornate di evento per poi tornare a casa, dedicando tempo alla famiglia. Come testimonial di Yes Zee, il suo stile riflette l’essenza dell’eleganza effortless, che valorizza la sobrietà e l’autenticità. Questo approccio sottolinea l’importanza di un modo di vestire genuino e senza artifici.
"La sera non vedo l'ora di tornare a casa, infatti qui a Pitti vengo in giornata perchè non voglio perdermi una serata con mia figlia" ci racconta esclusivamente Ignazio Moser, testimonial di Yes Zee, un brand che ha nel dna l'eleganza effortless. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
è innamorato pazzo della sua “Sono il papà più felice del mondo”, e si vede in ogni sguardo, in ogni sorriso pieno d’orgoglio. Un amore che riempie il cuore e cambia la vita per sempre. #IgnazioMoser #Clarita #PapaOrgo facebook
