© Donnapop.it - Che succede tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Spunta foto con cinque donne (poi cancellata!) Tra cene di famiglia, assenze che fanno rumore e indiscrezioni social finite sotto la lente d’ingrandimento, l’attenzione torna a concentrarsi su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A riaccendere i sospetti è un retroscena raccontato da Gabriele Parpiglia, da sempre profondo conoscitore delle dinamiche della famiglia Rodriguez. Una fotografia comparsa e poi sparita, un clima che qualcuno definisce freddo e una presenza mancante a una serata importante: elementi che, messi insieme, alimentano le voci di una possibile tensione di coppia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cena in famiglia con grande assente. Donnapop.it Cecilia Rodriguez e il parto choc: Ignazio racconta cosa è successo davvero! Cecilia Rodriguez, scoppia la crisi con Ignazio Moser: la foto sospetta e l’assenza alla cena di famiglia - Crisi tra Cecilia e Ignazio Moser: Parpiglia svela retroscena sull'assenza del neo- donnaglamour.it

