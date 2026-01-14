Il ritorno del ragazzo perbene A Pitti Uomo l’eleganza è educata

A Pitti Uomo, l’eleganza si mostra con sobrietà e raffinatezza. La prima giornata dell’evento si è aperta sotto un cielo lattiginoso sopra Firenze, un’immagine che sembra riflettere l’atmosfera discreta e rispettosa di questa manifestazione. Durante la conferenza stampa, Luca Sburlati ha commentato la giornata con parole che trasmettono equilibrio: “È nuvoloso, ma non pioverà”, sottolineando l’importanza di un approccio educato e misurato nel mondo della moda.

Sarà troppo letterario parlare di un Pitti metaforico? Forse. Ma ieri, giorno inaugurale, tutto sembrava volerlo: il lattiginoso cielo sopra Firenze fa esclamare, durante la conferenza stampa pre-apertura, a Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda: "È nuvoloso, ma non piove. Come la moda italiana: incerta solo in apparenza, pronta sotto sotto a tornare a brillare. Ma ora intravediamo aree di sereno", frase che è una fessura, non un arcobaleno. Un'interpretazione atmosferica che trova eco, nelle parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: " Pitti è l'evento che apre l'anno del made in Italy", e dopo "un mare in tempesta nel 2025" rivendica norme anti ultrafast-fashion e iperammortamento, annunciando il ddl sulle piccole e medie imprese e i mini-contratti di sviluppo, prima dote 100 milioni.

