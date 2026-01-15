I superyacht isola felice. Export ok nonostante i dazi.

Nonostante i dazi previsti fino al 2026, l’export italiano si mantiene stabile, anche nel settore dei superyacht, considerato un settore di eccellenza. Secondo l’esperto di finanza Gianfranco Antognoli, le sfide commerciali non compromettono la competitività del nostro Paese, che continua a confermarsi come un punto di riferimento a livello internazionale. La resilienza dell’export testimonia la solidità dell’economia italiana di fronte a politiche commerciali complesse.

"I dazi anche per il 2026 sono la sfida più significativa per la nostra economia ". Ad affermarlo è l'esperto di finanza Gianfranco Antognoli. "Essendo l' economia italiana votata all' export – dice Antognoli – il nostro sistema produttivo risente fortemente dei dazi imposti dalla politica protezionistica statunitense. Non risultano particolarmente colpiti il settore della nautica ed il cartario che trainano l'economia della provincia di Lucca. Le misure protezionistiche creano inoltre incertezze e quindi frenano gli investimenti che costituiscono il volano principale di una economia di trasformazione.

