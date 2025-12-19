L' Emilia Romagna continua a crescere nonostante l’incertezza mondiale | pesano dazi e export verso Usa e Cina

L’Emilia-Romagna conferma la sua vitalità economica, registrando segnali di crescita stabile nonostante le sfide globali. Con un aumento del Pil e un’occupazione in ripresa, la regione dimostra resilienza di fronte alle tensioni internazionali e ai dazi che influenzano export e commercio con USA e Cina. Un quadro positivo che testimonia la solidità e il dinamismo di questa area, pronta a consolidare ulteriormente il proprio ruolo strategico.

Prodotto interno lordo in aumento, occupazione in crescita, industria in ripresa. Migliora ancora, nonostante le incognite legate alla situazione internazionale, l'economia dell'Emilia-Romagna: a fine 2025 il Pil segna +0,6%, con la previsione è di arrivare a +0,9% nel 2026, mentre per.

