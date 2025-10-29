L' export italiano verso gli Stati Uniti cresce nonostante i dazi Ma sono solo normali oscillazioni commerciali

I nuovi dati dell’Istat sul commercio italiano extra Ue raccontano, almeno in apparenza, una storia da prima pagina: l’export verso gli Stati Uniti a settembre è salito del 34 per cento su base tendenziale. Un numero che può impressionare, ma che deve essere letto con attenzione. Al netto della vendita dei mezzi di navigazione marittima, infatti, l’export verso gli Usa si ferma al 12 per cento. E non bisogna dimenticare che solo un mese prima, ad agosto, le esportazioni avevano registrato un calo del 21 per cento. Due estremi che non raccontano un cambio di tendenza, ma piuttosto la volatilità tipica dei mesi estivi e di un mercato in fase di assestamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

