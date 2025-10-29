L' export italiano verso gli Stati Uniti cresce nonostante i dazi Ma sono solo normali oscillazioni commerciali
I nuovi dati dell’Istat sul commercio italiano extra Ue raccontano, almeno in apparenza, una storia da prima pagina: l’export verso gli Stati Uniti a settembre è salito del 34 per cento su base tendenziale. Un numero che può impressionare, ma che deve essere letto con attenzione. Al netto della vendita dei mezzi di navigazione marittima, infatti, l’export verso gli Usa si ferma al 12 per cento. E non bisogna dimenticare che solo un mese prima, ad agosto, le esportazioni avevano registrato un calo del 21 per cento. Due estremi che non raccontano un cambio di tendenza, ma piuttosto la volatilità tipica dei mesi estivi e di un mercato in fase di assestamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
La Lombardia rafforza la propria posizione di leadership nel panorama dell’export italiano, registrando nuovi record storici. Regione, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, spinge per un ulteriore slancio competitivo mettendo in campo una nuova str Vai su Facebook
In crescita l’export agroalimentare italiano in Slovacchia nei primi sei mesi del 2025 #ITAdalMondo #ITAVienna Nei primi sei mesi del 2025 l’export agroalimentare italiano verso la Slovacchia ha raggiunto 69,5 milioni di euro, con un +15,4% rispetto al 20 - X Vai su X
I dazi non fermano l’export italiano negli Usa, +34% a settembre - Dati confortanti dal commercio estero a settembre, in particolare con gli Usa, che recuperano dal crollo di agosto anche grazie al contributo della cantieristica navale ... Secondo quifinanza.it
Effetto dazi: aumenta l’export verso i paesi Opec. «Si stanno modificando le catene del valore italiane» - Dopo un mese di agosto in calo, a settembre c’è stata una crescita del 34,4% ... Lo riporta italiaoggi.it
Roma, Confimprenditori: l’export verso gli USA cresce nonostante i dazi - Confimprenditori: nessun impatto dai dazi, il problema è Bruxelles. Si legge su trmtv.it