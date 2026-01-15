I ragazzi di Crans in lotta per la vita Adolescente trasferito al Policlinico È in circolazione extracorporea

Un adolescente trasferito al Policlinico di Milano è attualmente in circolazione extracorporea (ECMO) a seguito di un grave incidente a Crans-Montana. Tra i dodici sopravvissuti al rogo, questa è una delle condizioni cliniche più complesse, mentre altri ragazzi stanno migliorando e vengono valutati per eventuali trasferimenti presso strutture più vicine a casa. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Non è purtroppo uno dei due ustionati che stanno meglio e di cui si valuta il trasferimento in ospedali più vicini a casa loro, il ragazzino che ieri ha lasciato la terapia intensiva del Niguarda, per primo tra i dodici sopravvissuti al rogo di Crans-Montana rimpatriati col ponte aereo, per spostarsi al Policlinico di Milano, dov’è stato attaccato all’ Ecmo, la macchina della circolazione extracorporea. Non è nemmeno uno dei più ustionati, che hanno oltre il 50% e qualcuno fino al 70% della pelle lesionata, ma come l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che è anche un medico, ripete dal giorno due di questo 2026 iniziato con una strage di ragazzini in Svizzera, non sono solo le ustioni a complicare la battaglia di chi è uscito vivo ma gravemente ferito dal Constellation: "La questione più complicata sono le situazioni polmonari – ha ribadito lunedì – perché tutti hanno dovuto respirare sostanze altamente tossiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

