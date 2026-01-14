Uno dei sopravvissuti al disastro di Crans-Montana è stato trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano a causa di una grave insufficienza respiratoria. L’aggiornamento si inserisce nel quadro delle cure mediche in corso per i feriti coinvolti nell’incidente. La situazione rimane sotto controllo, e le autorità seguono con attenzione l’evolversi delle condizioni dei pazienti.

È stato trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano uno dei sopravvissuti al disastro di Crans-Montana. Il paziente era arrivato in elicottero dall’ospedale svizzero nei giorni scorsi ed era stato inizialmente ricoverato nella Terapia intensiva per grandi ustionati, a causa di seri danni polmonari. Si tratta di uno dei feriti più gravi del rogo al Constellation, che ha provocato 40 morti e numerosi feriti. Nei giorni scorsi, il coordinatore della Protezione Civile, Guido Bertolaso, aveva parlato di una “situazione preoccupante” per due dei giovanissimi coinvolti, sottolineando che le prossime 48 ore sarebbero decisive per valutare l’evoluzione clinica dei pazienti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, trasferito al Policlinico uno dei feriti: grave insufficienza respiratoria

Leggi anche: Crans-Montana, trasferito al Policlinico uno dei feriti: ha un’insufficienza respiratoria acuta e grave

Leggi anche: Crans Montana, le condizioni dei feriti al Niguarda: “Leonardo resta grave, Elsa ancora a Zurigo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Insufficienza respiratoria per uno dei ragazzi feriti a Crans Montana; Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Bove trasferito al Niguarda; Crans-Montana, è arrivato a Genova il feretro di Emanuele Galeppini; Tragedia di Crans-Montana, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini.

Crans-Montana, trasferito al Policlinico uno dei feriti: ha un’insufficienza respiratoria acuta e grave - L’assessore al Welfare Guido Bertolaso: “Quell’ospedale possiede un’elevata esperienza clinica nell’ECMO, metodologia grazie alla quale il sangue viene prelevato dal corpo, ossigenato artificialmente ... msn.com