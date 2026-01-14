Strage di Crans uno dei ragazzi è stato trasferito al Policlinico | ha un’insufficienza respiratoria acuta e grave

Uno dei ragazzi feriti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana è stato trasferito dal Niguarda al Policlinico a causa di un’insufficienza respiratoria acuta e grave. La sua condizione richiede cure specialistiche più approfondite. Restano in corso le valutazioni mediche per garantire il miglior trattamento possibile ai giovani coinvolti nell’incidente.

È stato trasferito dal Niguarda al Policlinico uno dei ragazzi feriti nell'incendio di capodanno a Crans Montana (Svizzera).Il trasferimento, avvenuto nella giornata di mercoledì 14 gennaio, "nasce da una decisione collegiale frutto della collaborazione, attivata sin dal primo momento.

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Crans Montana, parlano i testimoni della strage: «Così siamo stati investiti dal fuoco». La vampata e la fuga dei ragazzini - Il caso del ragazzo italiano cacciato prima del dramma perché aveva una bottiglia di amaro vuota ... msn.com

La compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans-Montana sono limitate e potrebbero non coprire i danni delle 40 vittime facebook

Strage Crans-Montana, Tajani: Comportamenti di negligenza evidenti agli occhi di tutti x.com

