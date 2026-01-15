I Giorni Classici tornano al Liceo Galilei di Pisa | al centro il tema dell’amicizia

I “Giorni Classici” riprendono al Liceo Galileo Galilei di Pisa, riproponendo un momento di confronto sui valori della cultura classica. Quest’anno, l’attenzione è rivolta al tema dell’amicizia, un aspetto fondamentale della tradizione umanistica. L’evento offre agli studenti l’opportunità di approfondire riflessioni e conoscenze legate alla storia e alla filosofia delle relazioni umane, in un contesto di dialogo e studio condiviso.

