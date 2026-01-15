I Giorni Classici tornano al Liceo Galilei di Pisa | al centro il tema dell’amicizia
I “Giorni Classici” riprendono al Liceo Galileo Galilei di Pisa, riproponendo un momento di confronto sui valori della cultura classica. Quest’anno, l’attenzione è rivolta al tema dell’amicizia, un aspetto fondamentale della tradizione umanistica. L’evento offre agli studenti l’opportunità di approfondire riflessioni e conoscenze legate alla storia e alla filosofia delle relazioni umane, in un contesto di dialogo e studio condiviso.
Pisa, giovedì 15 gennaio 2026 - Tornano anche quest’anno i Giorni Classici, uno degli appuntamenti più attesi del Liceo Classico “Galileo Galilei” di Pisa. L’iniziativa, giunta ormai a una lunga tradizione – con la decima edizione festeggiata nell’anno scolastico 2023-24 – si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026 e sabato 17 gennaio 2026, aprendo le porte della scuola alla cittadinanza e, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il tema scelto per l’edizione 2025-26 è la philia, ovvero l’amicizia, uno dei concetti fondanti della cultura classica, che gli studenti hanno deciso di reinterpretare e raccontare attraverso linguaggi diversi e creativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Gli studenti come sentinelle contro le barriere architettoniche, si conclude il progetto al liceo Galilei
Leggi anche: Stop alle gite per gli studenti che hanno occupato il liceo Galilei di Pisa. La provocazione degli alunni: «Portateci in viaggio di istruzione a Gaza»
Liceo Quasimodo al gelo. Gli studenti scioperano - Magenta, protesta davanti all’istituto: "Con 15 gradi non si può fare lezione". msn.com
Progetto “Liceo Classico 5.0”: il 14 gennaio convegno di apertura. NOTA - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ... orizzontescuola.it
Tra pochi giorni inizierà l'evento più dolce ed atteso del 2026: @sigepworld. @bindidessert_italia è pronta a stupirti: nuove creazioni in anteprima e i grandi classici che hanno fatto la storia del gusto. Un'occasione unica per incontrare professionisti, condivider - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.