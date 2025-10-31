Stop alle gite per gli studenti che hanno occupato il liceo Galilei di Pisa La provocazione degli alunni | Portateci in viaggio di istruzione a Gaza
I professori del liceo Galilei di Pisa hanno deciso di sospendere tutte le gite scolastiche previste per quest’anno, una misura che arriva dopo i giorni di tensione seguiti all’occupazione dell’istituto da parte degli studenti. Gli alunni, provocatoriamente, rispondono: «E noi vi proponiamo di portarci in gita a Gaza ». L’occupazione, durata diversi giorni, era stata organizzata in solidarietà al popolo palestinese e in coordinamento con altri licei della città, tra cui l’Ulisse Dini, il Buonarroti e il Carducci. Gli studenti hanno spiegato le motivazioni della loro iniziativa da subito: «Due anni di mobilitazioni a favore della Palestina non possono spegnersi così. 🔗 Leggi su Open.online
