I danni del sale sparso per il gelo e la promessa di togliere i masselli

Il sale sparso per il gelo può causare danni significativi alle strade, creando buche e crepe che rappresentano rischi per veicoli e utenti. La promessa di rimuovere i masselli e intervenire sulle superfici mira a migliorare la sicurezza e la stabilità delle strade, riducendo le insidie e preservando l’integrità del manto stradale. Un intervento necessario per garantire percorsi più sicuri e duraturi.

Buche grandi come fossati, insidiosissime trappole per bici, moto e monopattini. Ma anche per il semiasse delle auto, crepe a bordo dei binari o rialzi di asfalto con effetto catapulta. È la situazione delle strade milanesi, quando sono asfaltate, ma peggio è in centro dove i masselli del pavè sbucano a sorpresa dalla sabbia o tra un binario e l'altro, diventando ostacoli pericolosissimi. Circolare per Milano con qualsiasi mezzo che si tratti di moto, bici, miniauto è diventata un'avventura quotidiana. Le buche sono all'ordine del giorno e molti incidenti vengono causati dalle voragini dell'asfalto, dai masselli rialzati o dai mezzi che scartano all'improvviso tra le voragini che si aprono nell'asfalto.

