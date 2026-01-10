Il sale sparso non ferma il ghiaccio all' alba | sfilza di incidenti il piano neve continua
Nonostante gli sforzi del piano neve, il sale sparso non è riuscito a bloccare la formazione di ghiaccio alle prime luci dell’alba, causando diversi incidenti. La squadra di AcegasApsAmga ha avviato da subito un’ampia operazione di salatura delle strade, in collaborazione con il Comune di Trieste, per garantire la sicurezza sulle vie principali in questa fase di intenso freddo.
"Quest'anno con il piano neve ci abbiamo proprio dato dentro", scriveva ieri la pagina Instagram di AcegasApsAmga, taggando il Comune di Trieste, sotto un post di TriestePrima che citava la massiccia operazione di salatura dell'asfalto lanciato già dalla mattina del 5 gennaio.
Il sale era stato sparso fino a poche ore prima. Eppure non è bastato a evitare che le strade si trasformassero in lastre di ghiaccio. Gli enti preposti assicurano di aver preso le precauzioni previste per evitare gelate in questi giorni di freddo record in cui il termo - facebook.com facebook
