Allarme contratti pirata | ai lavoratori e allo Stato costano 1,5 miliardi ma il governo boicotta il salario minimo
A confermarlo, ora, arriva un dato. Ma non serviva il sondaggio di Ipsos per Confesercenti per capire quanto sia vasto il problema dei contratti pirata. Eppure il governo continua a negarlo, sostenendo che il salario minimo non serve perché i contratti pirata sono pochi e le paghe sono sufficienti. Ma l’analisi presentata all’assemblea annuale di Confesercenti evidenzia quanto i contratti pirata siano un problema nel settore del terziario e del turismo, causando perdite per i lavoratori (con salari più bassi e meno tutele) ma anche per le casse dello Stato. Ogni lavoratore in dumping porta, secondo le stime, a oltre 8. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Confcommercio: in Italia è allarme contratti pirata
Contratti pirata, l’allarme di Confcommercio: più di 1.500 lavoratori umbri penalizzati
Contratti pirata, allarme Irpinia: salari ridotti e concorrenza sleale, la denuncia di Confesercenti
Ast, la Cisl lancia l’allarme personale: «Scadono 57 contratti, servizi a rischio» - facebook.com Vai su Facebook
Contratti pirata costano 1,5 miliardi al terziario: per lavoratori significano 8.200 euro in meno l'anno - Minori salari e tutele, ma anche un danno per le casse pubbliche: oltre 750 milioni di euro persi tra Irpef e contributi ... Riporta altarimini.it
