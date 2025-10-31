' Contratti Pirata' fenomeno in aumento Confcommercio Livorno | A rischio tutele per imprese e lavoratori
“Quello dei cosiddetti contratti pirata è un fenomeno in crescita che rappresenta un rischio concreto per il benessere e la qualità del lavoro dei dipendenti, oltre a compromettere le attività delle imprese. Per questo è fondamentale che le aziende prestino la massima attenzione nella scelta del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
