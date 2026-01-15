I comitati si mobilitano | Manifestazione dopo la metà di febbraio

I comitati ambientalisti annunciano una manifestazione prevista dopo metà febbraio, continuando la loro lunga attività di protesta contro la discarica. In oltre vent’anni di mobilitazioni, hanno organizzato numerose iniziative e esposto decine di striscioni per difendere il territorio. Questa nuova protesta si inserisce in un percorso di impegno costante e di attenzione alle questioni ambientali, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti.

In 20 anni di battaglie contro la discarica hanno srotolato e appeso decine di striscioni, protestato in mezzo alla strada un’infinità di volte. Il tempo passa ma il Comitato cittadino e le associazioni ambientaliste sono sempre lì e non hanno intenzione di cedere neppure di un millimetro. E infatti ieri mattina hanno annunciato l’ennesima mobilitazione, fissando come periodo ideale la seconda metà di febbraio oltre a invitare le amministrazioni comunali di Montignoso, Pietrasanta e Forte dei Marmi a sfilare in corteo con loro. "Purtroppo – sottolinea Marco di Gennaro del Comitato cittadino – dal crollo del 6 maggio 2024 è cambiato pochissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

