Sospette torture dopo la rivolta in cacere a febbraio si discute l' archiviazione

4 dic 2025

A distanza di oltre cinque anni e mezzo dai tragici fatti del carcere di Sant'Anna, si verso quello che potrebbe essere l'ultimo atto della vicenda giudiziaria. In particolare, ci riferiamo al filone d'inchiesta sulle presunte violenze messe in atto da parte degli agenti della Polizia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

