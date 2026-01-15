Hoffenheim-Leverkusen sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Aspirine che rischiano al Rhein-Neckar Stadion
Analisi della sfida Hoffenheim-Leverkusen, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30. Esaminiamo formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa partita valida per la Bundesliga. Dopo il rinvio della gara di Amburgo, il Leverkusen di Hjulmand affronta un Hoffenheim in crescita al Rhein-Neckar Stadion, in un incontro che promette equilibrio e attenzione ai dettagli.
Reduce dal rinvio per maltempo della gara di Amburgo il Leverkusen di Hjulmand è impegnato quest’oggi sul campo del sempre più sorprendente Hoffenheim. La squadra di Ilzer ha rifilato 5 sberle al Borussia Monchengladbach, trovando la quinta vittoria interna in 8 gare. Una squadra letteralmente trasformata e che ora sogna in grande, lottando pari a pari per un ritorno in Champions a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
