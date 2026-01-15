Hoffenheim-Leverkusen sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e informazioni sulla sfida Hoffenheim-Leverkusen, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. La partita, valida per il campionato tedesco, vede le formazioni aggiornate e le quote scommesse. Dopo il rinvio di Amburgo per maltempo, il Leverkusen di Hjulmand affronta un Hoffenheim in crescita. Ecco tutte le indicazioni per comprendere le probabili formazioni e i pronostici della sfida.

Reduce dal rinvio per maltempo della gara di Amburgo il Leverkusen di Hjulmand è impegnato quest'oggi sul campo del sempre più sorprendente Hoffenheim. La squadra di Ilzer ha rifilato 5 sberle al Borussia Monchengladbach, trovando la quinta vittoria interna in 8 gare. Una squadra letteralmente trasformata e che ora sogna in grande, lottando pari a pari per un ritorno in Champions a .

