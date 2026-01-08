Leverkusen-Stoccarda sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Leverkusen e Stoccarda si affrontano sabato 10 gennaio 2026 alle 18:30 in una partita valida per la Bundesliga. Entrambe le squadre, dopo un avvio complicato, sono tornate a competere nelle zone alte della classifica. Di seguito, approfondiamo formazioni, quote e pronostici per questa importante sfida di metà stagione.

Dopo un difficile inizio di stagione Leverkusen e Stoccarda si trovano di nuovo nelle zone alte della Bundesliga a giocarsi qualcosa di importante. Il werkself grazie all'arrivo di un tecnico pragmatico come Hjulmand ha scalato la classifica recuperando una stagione partita malissimo dopo la disastrosa esperienza di ten Hag. Il secondo posto è tornato a soli 3 punti di distanza, con la squadra che alla

