‘Ho visto Claudio mentre lavava il camion’ | la sparizione di Federica Torzullo parla collega del marito

Un collega di Claudio ha riferito di averlo visto l’ultima volta venerdì alle 14, mentre lavava il camion. Questa testimonianza si inserisce nel contesto della scomparsa di Federica Torzullo, sollevando interrogativi sulla sua assenza e sulle ultime ore in cui Claudio è stato visto. La vicenda resta al centro dell’attenzione, mentre le indagini proseguono per fare chiarezza sulla vicenda.

L’ultima volta visto al lavoro: la testimonianza del collega. «Claudio l’ho visto venerdì intorno alle 14.15 al deposito, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua». La testimonianza è stata raccolta dalla trasmissione Dentro la notizia e rilasciata da un collega di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la 41enne sparita dall’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia. Il collega riferisce che il cassone del mezzo era vuoto e sollevato, in fase di semplice pulizia: «Si pulisce dai detriti quando cambi materiale. Stava solo lavando il camion. Mi ha salutato, nulla di strano». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

