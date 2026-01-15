Jumbo-Visma ha condiviso le parole di Jonas Vingegaard, che ha riconosciuto come il ciclismo possa essere un’attività molto impegnativa, sia fisicamente che mentalmente. La sua testimonianza evidenzia l’importanza del supporto del team e della gestione dello stress per affrontare le sfide di uno sport tanto esigente. Una riflessione sulla resistenza e l’equilibrio necessari per proseguire in un percorso professionale ad alto livello.

“Questo è uno sport che ti consuma, logorante per tutti, anche per me. Anch’io sono stato vicino all’esaurimento e se non mi fossi confrontato con la mia squadra, non ne sarei uscito”. A distanza di pochi giorni dall’annuncio della sua partecipazione al Giro d’Italia, Jonas Vingegaard si è raccontato in una lunga intervista a Feltet. E ha parlato dell’aspetto mentale nel ciclismo a proposito della decisione di Simon Yates, ultimo vincitore del Giro d’Italia che ha deciso a sorpresa di ritirarsi a 33 anni, ormai ex compagno di Vingegaard alla Visma Lease a Bike “Ho grande rispetto per il fatto che abbia deciso di fermarsi quando ha capito di essere arrivato al limite “, ha raccontato Vingegaard analizzando la decisione dal proprio punto di vista: “Non è stata una scelta uscita dal nulla ma figlia di un momento difficile, in cui ha capito di non avere più nulla da dare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato l’esaurimento, il ciclismo ti consuma”: la confessione di Vingegaard

Leggi anche: Jonas Vingegaard si confessa: “Ho rischiato l’esaurimento, il ciclismo ti prosciuga”

Leggi anche: Ciclismo, Jonas Vingegaard: “Sono stato vicino all’esaurimento nervoso. Serve più dialogo fra corridori e squadre”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jonas Vingegaard si confessa: “Ho rischiato l’esaurimento, il ciclismo ti prosciuga” - Jonas Vingegaard è intervenuto sul ritiro improvviso del compagno di squadra Simon Yates: "Ha capito che non ne aveva più, è una cosa che non nasce ... fanpage.it