Ha pagato Questo processo non si doveva fare | scontro Selvaggia Lucarelli-Ferragni

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel procedimento relativo alle vicende delle uova Pasqua Dolci Preziosi e del caso Pandoro Balocco Pink Christmas. Tuttavia, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato la sentenza evidenziando le differenze tecniche tra proscioglimento e assoluzione, sottolineando che il processo avrebbe potuto essere evitato. Un confronto che ha attirato l’attenzione sui dettagli legali e sulle interpretazioni delle decisioni giudiziarie.

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo relativo al caso Pandoro Balocco Pink Christmas e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi, ma a commentare la sentenza è stata subito Selvaggia Lucarelli, che sui social ha puntualizzato la distinzione tecnica tra proscioglimento e assoluzione. La giornalista del Fatto Quotidiano, autrice del libro Il vaso di Pandoro, ha seguito da vicino il caso e ha affidato le sue riflessioni a Instagram, sollevando dubbi sull’esito del procedimento. La spiegazione di Lucarelli. " Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele, che inizialmente c’erano ", scrive Lucarelli nelle sue storie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

