Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo quarto album, intitolato Kiss All The Time, in uscita il 6 marzo. Dopo il successo di Harry’s House, il cantante britannico, vincitore di Grammy, torna con nuove registrazioni. L’annuncio arriva a sorpresa e anticipa un nuovo capitolo della sua carriera musicale, confermando la sua presenza tra gli artisti più apprezzati del panorama internazionale.

A quattro anni di distanza da Harry’s House, anadato al primo posto nelle claasifiche di tutto il mondo, il trentunenne vocalist, vincitore di Grammy Awards, ha annunciato a sorpresa l’uscita del quarto album di inediti, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il 6 marzo e già disponibile in pre-order. Il disco sarà composto da 12 brani. Dopo l’esperienza con i One Direction, Harry Styles ha definito come solista un suo stile che ha subito fatto breccia nella generazione Z e non solo. Chiusa l’avventura con la boy band ha trovato infatti una sua traiettoria musicale che guarda al passato ma senza nostalgia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Harry Styles annuncia il nuovo album in uscita il 6 marzo

Leggi anche: La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo

Leggi anche: Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo album

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Harry Styles sta per tornare: tutti gli indizi sul nuovo album; Il sito misterioso che annuncia il ritorno di Harry Styles: nuova era discografica, ecco gli indizi; Harry Styles sta per tornare con il nuovo album? Dopo il video di “Forever, Forever” spuntano i billboard nelle principali città italiane; I Poison the Well pubblicano un album dopo 17 anni.

Harry Styles annuncia il nuovo album in uscita il 6 marzo - Disco, Occasionally è il titolo dell nuovo disco della popstar inglese dopo quattro anni di silenzio ... panorama.it