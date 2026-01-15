Harrison Fiorentina accordo sulla formula | prestito con diritto già fissato ma resta un nodo da risolvere
La Fiorentina ha definito un accordo preliminare per il trasferimento di Jack Harrison, con un prestito e diritto di riscatto già stabiliti. Tuttavia, resta da risolvere ancora qualche dettaglio riguardante gli aspetti salariali e l’ingaggio del giocatore. La trattativa prosegue con i club impegnati a finalizzare tutti gli aspetti dell’accordo, che al momento non presenta ostacoli sulla formula del trasferimento.
Harrison Fiorentina, intesa raggiunta sul trasferimento: prestito con diritto ok, trattativa aperta sull’ingaggio Per Jack Harrison alla Fiorentina non ci sono ostacoli legati alla formula del trasferimento: i due club hanno già raggiunto un’intesa per un prestito con diritto di riscatto. L’operazione è dunque impostata, ma resta da sciogliere un nodo importante prima di arrivare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Perin Genoa, operazione in dirittura d’arrivo! C’è l’accordo tra calciatore e club per il ritorno in rossoblù, ma resta da risolvere ancora un dettaglio per chiudere
Leggi anche: Ucraina: Trump riceve Zelensky, ma parla al telefono con Putin. “Vogliono l’accordo”. Però resta il nodo Donbass
La Fiorentina vuole Fabbian: qual è il prezzo fissato dal Bologna; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - In attesa di Baldanzi spunta Jack Harrison; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; VN – Tutto fatto per Harrison. Formula e cifre del terzo colpo viola.
CSC Flash: per Harrison c’è l’ostacolo della formula. Occhio a Maldini - Torna l'appuntamento pomeridiano con "CSC Flash", con gli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina Non c'è ancora accordo per Harrison Fase di stallo per l'arrivo ... firenzeviola.it
Stallo per Harrison, La Nazione: "Nodo su formula del riscatto" - Qualche aggiornamento anche da La Nazione sulla trattativa portata avanti dalla Fiorentina per Jack Harrison con il Leeds. firenzeviola.it
Calciomercato Fiorentina, scatto Harrison! Lui il terzo colpo di gennaio: formula e cifre dell’operazione con il Leeds United - Lui il terzo colpo di gennaio: formula e cifre dell’operazione con il Leeds United Il mercato invernale della Fiorentina si prepara ad accogliere il terzo sq ... calcionews24.com
Manca ancora qualcosa da limare per portare Harrison dal Leeds a Firenze. La Fiorentina tiene presente altri nomi per quella zona del campo, tra cui Daniel Maldini dell’Atalanta. Il figlio d’arte piace dai tempi di Pradè e tra l’altro è della scuderia di Beppe facebook
Harrison- @acffiorentina, formula definita: prestito con diritto, nodo ingaggio da sciogliere x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.