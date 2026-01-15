Harrison Fiorentina accordo sulla formula | prestito con diritto già fissato ma resta un nodo da risolvere

La Fiorentina ha definito un accordo preliminare per il trasferimento di Jack Harrison, con un prestito e diritto di riscatto già stabiliti. Tuttavia, resta da risolvere ancora qualche dettaglio riguardante gli aspetti salariali e l’ingaggio del giocatore. La trattativa prosegue con i club impegnati a finalizzare tutti gli aspetti dell’accordo, che al momento non presenta ostacoli sulla formula del trasferimento.

