Haifa l’assedio di Aleppo e la fuga sotto il tiro dei fucili

Haifa Mohammed, 44 anni, è tra le molte persone costrette a lasciare Aleppo a causa degli intensificarsi degli scontri nei quartieri curdi. L’assedio e le violenze hanno reso difficile la vita quotidiana per i residenti, spingendo molte famiglie a cercare rifugio altrove. La situazione in città rimane critica, con conseguenze profonde sulla vita delle persone coinvolte.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.