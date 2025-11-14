Spari e inseguimento Rione Mazzini sotto assedio | la città dei sogni perduti ostaggio della violenza
Avellino – Un inseguimento a colpi d’arma da fuoco a Rione Mazzini. Un’ennesima sparatoria. Un’ulteriore dimostrazione che questa città è ormai prigioniera di se stessa, soggiogata dalla criminalità, incapace di offrire risposte ai suoi cittadini.Non resta più tempo per celare l’evidenza. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo un inseguimento per le strade di Quarto, i Carabinieri arrestano due minorenni accusati di spari, minacce e porto abusivo d’arma Approfondisci: - facebook.com Vai su Facebook
Inseguimento da film e sparatoria dopo l'auto in fuga, carabiniere andrà a processo Vai su X
Avellino, inseguimento e colpi d’arma da fuoco a Rione Mazzini: indagini in corso - Teatro del grave episodio il quartiere Rione Mazzini di Avellino dove nel pomeriggio si sono vissuti momenti di forte tensione. Segnala orticalab.it