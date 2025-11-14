Spari e inseguimento Rione Mazzini sotto assedio | la città dei sogni perduti ostaggio della violenza

Avellino – Un inseguimento a colpi d’arma da fuoco a Rione Mazzini. Un’ennesima sparatoria. Un’ulteriore dimostrazione che questa città è ormai prigioniera di se stessa, soggiogata dalla criminalità, incapace di offrire risposte ai suoi cittadini.Non resta più tempo per celare l’evidenza. La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

