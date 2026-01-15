Gyokeres e Cunha tra i cinque giocatori da abbandonare prima del GW22

Per la giornata 22 della FPL, Gyokeres e Cunha sono tra i cinque giocatori consigliati per essere abbandonati. Con le sfide che si avvicinano, i manager devono valutare attentamente le scelte per ottimizzare la propria rosa. In questo articolo, analizziamo i motivi di questa raccomandazione e forniamo spunti utili per prepararsi al meglio alla prossima giornata di campionato.

2026-01-15 11:01:00 Giorni caldissimi in redazione! La settimana 22 della FPL si preannuncia una settimana di sfide difficili per i manager della FPL, scrive l'esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Il cartellino rosso di Michael Keane è stato un pugno nello stomaco per coloro che scommettevano sul risveglio difensivo dell'Everton, le partite del Manchester United stanno per diventare brutte e il Tottenham ha subito un duro colpo con Mohammed Kudus escluso per diverse settimane. Con cali di forma, sospensioni mordenti e oscillazioni degli impianti che colpiscono duramente, ora è il momento di liberare alcuni giocatori con prestazioni inferiori prima che trascinino le tue fila.

