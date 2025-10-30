Van Dijk e Reijnders sono tra i cinque giocatori da scaricare prima della decima settimana di gioco
2025-10-30 13:53:00 Giorni caldissimi in redazione! A volte trattenere giocatori famosi può costarti punti preziosi, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Per Gameweek 10, questi cinque giocatori della FPL hanno prestazioni inferiori, affrontano partite difficili o combattono problemi di forma fisica, rendendoli passività piuttosto che risorse. La loro vendita ora apre fondi e posti per opzioni più fresche che possono offrire rendimenti più costanti. Uscite strategiche come queste spesso separano i manager di metà classifica da quelli che si contendono i primi posti. Tijjani Reijnders (5,5 m). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
