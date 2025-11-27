Eze e James tra i cinque giocatori da eliminare prima della Gameweek 13
2025-11-27 12:14:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ogni grande risultato o prestazione appariscente induce i manager della FPL a inseguire i punti della scorsa settimana, ma il GW13 è esattamente il momento in cui quel tipo di pensiero può danneggiare la tua stagione, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Questa settimana ci sono diversi nomi popolari con minuti traballanti, xG sovraperformanti o orribili partite imminenti che li rendono prese molto più rischiose di quanto sembri in superficie. Invece di inserirli nella tua squadra solo perché sono “in forma”, trattali per quello che sono: trappole a breve termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
