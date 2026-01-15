Guida TV Sky Cinema e NOW | Terminator Genisys Giovedi 15 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per giovedì 15 gennaio 2026: alle ore 21.00, va in onda Terminator Genisys. Il film, diretto da Alan Taylor, vede Arnold Schwarzenegger e Emilia Clarke protagonisti in una storia di viaggi nel tempo e battaglie tra umani e cyborg. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere, disponibile sulla piattaforma Sky Cinema Uno.

Sky Cinema Uno apre la prima serata con Terminator Genisys, il reboot con Arnold Schwarzenegger ed Emilia Clarke tra viaggi nel tempo e guerra ai cyborg.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Terminator Genisys, reboot della saga cult che rimette in moto il mito dei cyborg ribelli. Arnold Schwarzenegger torna nel ruolo simbolo della sua carriera, affiancato da Emilia Clarke nei panni di una giovane Sarah Connor. Un terminator viene mandato nel 1984 per uccidere la madre del futuro leader della resistenza umana, ma la linea temporale è ormai alterata e nulla va come previsto. Tra viaggi nel tempo, paradossi narrativi ed effetti speciali spettacolari, il film rilegge la saga con ritmo moderno e atmosfera da grande blockbuster.

