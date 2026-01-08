Guida TV Sky Cinema e NOW | Il Ciclone Giovedi 8 Gennaio 2026
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per giovedì 8 gennaio 2026, con i principali titoli in programmazione. Dalla commedia italiana de Il Ciclone al thriller psicologico di Cronenberg, passando per avventure come Jurassic World e altri film che spaziano tra generi diversi, offrendo una selezione pensata per ogni momento della serata.
Prima serata tra Il ciclone e A History of Violence Storie, emozioni e grandi autori con commedia cult italiana, thriller psicologico di Cronenberg, avventura sci-fi di Jurassic World e una programmazione che spazia tra famiglia, azione, suspense e romance.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il ciclone, commedia simbolo del cinema italiano anni Novanta in cui l'arrivo inatteso di un gruppo di ballerine spagnole nella campagna toscana sconvolge la quotidianità della famiglia Quarini, trasformando una routine sonnolenta in un turbine di emozioni, desideri e piccoli sconvolgimenti affettivi che mettono a nudo fragilità, sogni inespressi e la voglia di cambiare vita attraverso incontri che sanno essere comici e malinconici allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World: La rinascita, Giovedi 1 Gennaio 2026
Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Come Fratelli, Sabato 3 Gennaio 2026
Guida tv 2 gennaio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 29 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 3 gennaio 2026, programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi martedì 30 dicembre 2025.
Programmi TV 8 gennaio 2026: fiction, soap e film - Guida ai programmi TV del 8 gennaio 2026: "Don Matteo" su Rai 1, "Forbidden Fruit" su Canale 5, "Emma" su Sky Cinema Romance ... lopinionista.it
Guida TV Sky NOW 4-10 Gennaio 2026: Gomorra Le Origini, BarLume, Vi presento Brad Pitt - 10 GENNAIO 2026 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? digital-news.it
Guida TV 3 gennaio 2026, programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky - Su Canale 5 serata dedicata a Luciano Pavarotti, su Canale Dieci appuntamento con L’oro di Scampia. msn.com
Guida TV Sky Cinema e NOW: This Time Next Year: Cosa fai a Capodanno, Mercoledi 7 Gennaio 2026 Sky Cinema Uno e NOW presentano This Time Next Year – amore e destino seguendo Minnie e Quinn tra incontri mancati, vita privata in crisi e un legam - facebook.com facebook
Guida TV Sky Cinema e NOW: Santocielo, Martedi 30 Dicembre 2025 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.