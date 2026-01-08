Guida TV Sky Cinema e NOW | Il Ciclone Giovedi 8 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per giovedì 8 gennaio 2026, con i principali titoli in programmazione. Dalla commedia italiana de Il Ciclone al thriller psicologico di Cronenberg, passando per avventure come Jurassic World e altri film che spaziano tra generi diversi, offrendo una selezione pensata per ogni momento della serata.

Prima serata tra Il ciclone e A History of Violence Storie, emozioni e grandi autori con commedia cult italiana, thriller psicologico di Cronenberg, avventura sci-fi di Jurassic World e una programmazione che spazia tra famiglia, azione, suspense e romance.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il ciclone, commedia simbolo del cinema italiano anni Novanta in cui l'arrivo inatteso di un gruppo di ballerine spagnole nella campagna toscana sconvolge la quotidianità della famiglia Quarini, trasformando una routine sonnolenta in un turbine di emozioni, desideri e piccoli sconvolgimenti affettivi che mettono a nudo fragilità, sogni inespressi e la voglia di cambiare vita attraverso incontri che sanno essere comici e malinconici allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

