Il progetto ’Cavestour’, promosso dal Parco regionale delle Alpi Apuane, si concentra sulla conservazione e la valorizzazione delle grotte turistiche di Equi Terme. Attraverso attività di ricerca e sperimentazione, mira a promuovere un approccio sostenibile alla fruizione di queste grotte, contribuendo alla tutela del patrimonio naturale della zona. La trasmissione Linea Verde Italia ha recentemente approfondito questo lavoro, evidenziando l’impegno per uno sviluppo responsabile del territorio.

La trasmissione Linea Verde Italia, all’interno del servizio sulla provincia di Massa-Carrara, ha raccontato anche il lavoro di ricerca e sperimentazione portato avanti dal Parco regionale delle Alpi Apuane nell’ambito del progetto europeo ’Cavestour’, dedicato alla conoscenza e alla fruizione sostenibile delle grotte turistiche. ’Cavestour’ è un progetto di cooperazione territoriale transfrontaliera che coinvolge partner italiani e francesi con l’obiettivo di proteggere la biodiversità degli ambienti ipogei – ecosistemi fragili e preziosi tipici delle aree carsiche del Mediterraneo – e promuovere lo scambio di buone pratiche e l’elaborazione di strategie condivise per una gestione sostenibile delle grotte turistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grotte all’avanguardia. Il progetto ’Cavestour’ promuove Equi Terme

Leggi anche: Ricercatori del Cnr al lavoro nelle grotte di Equi

Leggi anche: Equi Terme guarda all’ecologia. Spariscono le torce a petrolio nelle notti del presepe vivente

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le Grotte di Frasassi e i Gormiti: un’avventura educativa per salvare il pianeta - Genga (Ancona), 25 novembre 2024 – Le Grotte di Frasassi di Genga (Ancona), tra i percorsi sotterranei più spettacolari del mondo, lanciano il nuovo progetto dedicato alle scuole per educare gli ... ilrestodelcarlino.it

Villa romana delle Grotte | Portoferraio facebook