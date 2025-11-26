Equi Terme guarda all’ecologia Spariscono le torce a petrolio nelle notti del presepe vivente

Nel borgo di Equi Terme, ai piedi delle Apuane, sono iniziati gli allestimenti del Presepe Vivente 2025, un’edizione che debutta con un pacchetto di novità di grande rilievo. Torna il treno speciale da Pisa e Versilia, tradizione interrotta lo scorso anno, e arriva la nuova moneta celebrativa coniata per i 35 anni. Si chiuderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio pensato come omaggio simbolico ai tre decenni e mezzo di storia del presepe. E soprattutto si chiude un’epoca: sparisocno le torce a petrolio sostituite da soluzioni più sostenibili che segnano il passo verso un presepe più rispettoso dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

