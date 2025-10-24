Greci paura sulla SP 58 | albero abbatte la carreggiata

Questa mattina, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti lungo la strada provinciale 58, nel territorio del comune di Greci, a seguito della caduta di un albero sulla carreggiata.L'incidente, verificatosi a causa delle forti raffiche di vento che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

