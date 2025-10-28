Paura in via Emilio Lepido auto si schianta contro una pianta | conducente ferito

Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un camion ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte. Erano da poco passate le 15.30 quando, lungo via Emilio Lepido a Parma, per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Momenti di paura nella notte all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un violento incendio ha colpito l’area dell’Extra Utic, al secondo piano della struttura. A rendere noto l’accaduto è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ch - facebook.com Vai su Facebook

Via Marco Emilio Lepido, cambia la viabilità. Nuovi parcheggi - Da lunedì prossimo 12 maggio, nel tratto di via Marco Emilio Lepido tra Caduti di Amola e Cavalieri Ducati, la viabilità si sposterà sul lato nord, dove verrà istituito il senso unico in uscita dalla ... Secondo ilrestodelcarlino.it

I lavori in via Marco Emilio Lepido - I lavori nel primo tratto di via Marco Emilio Lepido si concluderanno entro il mese di gennaio 2025, ma già da fine novembre 2024 la viabilità è definitiva fino a via del Carroccio, con l’apertura di ... Da ilrestodelcarlino.it

Bologna, finisce con l'auto nel cemento del cantiere del tram in via Marco Emilio Lepido: la gru e gli operai lo «salvano» - Si è infilato in un cancello da cui era appena uscita una autobetoniera, prima che riuscissero a richiuderlo, ed è finito con la sua auto nella colata di cemento del cantiere per la linea rossa del ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it