La Groenlandia appartiene ai groenlandesi | Nuuk e la Danimarca respingono le mire di Trump

La Groenlandia, vasta isola sotto sovranità danese, è al centro di recenti tensioni diplomatiche. Malgrado le voci di un possibile interesse degli Stati Uniti, le autorità groenlandesi e danesi ribadiscono che l’isola appartiene ai groenlandesi e la sua integrità deve essere rispettata. Queste posizioni sottolineano l’importanza di un rispetto reciproco e della sovranità territoriale in un contesto geopolitico complesso.

“La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e la sua integrità territoriale deve essere rispettata”: Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia, ha respinto il nuovo tentativo statunitense di acquisizione dell’isola più grande del mondo, la cui amministrazione è associata al Regno di Danimarca, dopo che il presidente Donald Trump ha nominato il governatore repubblicano della Louisiana Jeff Landry inviato speciale per la Groenlandia. Una nomina simbolica sotto molti punti di vista. In primo luogo, perché ribadisce la natura strategica delle mire di Washington sul territorio che gli Usa ritengono necessario mantenere sotto la propria sovranità per impedire che divenga oggetto di infiltrazioni ostili (Cina o Russia) in caso di acquisizione dell’indipendenza e per controllare le sue immense riserve di materie prime. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”: Nuuk e la Danimarca respingono le mire di Trump Leggi anche: Tragedia in Groenlandia, un italiano morto in un incidente aereo a Nuuk Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le mire di Trump sulla Groenlandia, nominato l’inviato speciale; Trump rilancia l’idea di una Groenlandia americana: una nomina scatena le reazioni; Dobbiamo averlo: Trump fa infuriare la Danimarca con la sorpresa dell'inviato della Groenlandia. La Groenlandia appartiene ai groenlandesi: Nuuk e la Danimarca respingono le mire di Trump - “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e la sua integrità territoriale deve essere rispettata”: Jens- msn.com

Groenlandia, centinaia a Nuuk contro Donald Trump: «L'isola non è in vendita né oggi, né domani, né mai» - Groenlandia in rivolta contro Donald Trump e le sue politiche di annessione. ilmessaggero.it

La premier danese: «La Groenlandia appartiene ai groenlandesi» - (askanews) – La premier danese Mette Frederiksen ha ribadito che “la Groenlandia appartiene ai groenlandesi” e non ha alcuna intenzione di unirsi agli Stati Uniti, nonostante il ... iodonna.it

Donald Trump ha nominato il governatore della Louisiana, Jeff Landry, inviato speciale americano per la Groenlandia. Il presidente Usa ha definito Landry “un grande governatore” capace di comprendere “l’importanza strategica della Groenlandia per la sicur - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.