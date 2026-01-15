Groenlandia ministro Difesa danese | Incrementiamo presenza militare nell' Artico

La Danimarca ha annunciato un aumento della presenza militare nella regione artica, con particolare attenzione alla Groenlandia e al Nord Atlantico. Questa decisione si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Cina e Russia, che mostrano interesse strategico per il territorio groenlandese. La crescente attenzione militare evidenzia l'importanza di questa regione, ricca di risorse e di potenziali rotte commerciali emergenti.

La Danimarca ha annunciato l'intenzione di rafforzare la presenza militare del paese nell' Artico e nel Nord Atlantico mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump cerca di giustificare le sue richieste di acquisizione del vasto territorio da parte degli Stati Uniti sostenendo ripetutamente che Cina e Russia hanno i loro progetti sulla Groenlandia. Mercoledì il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha annunciato un aumento della "presenza militare e delle attività di esercitazione" della Danimarca nell'Artico e nel Nord Atlantico, "in stretta collaborazione con i nostri alleati".

