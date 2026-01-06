La Realpolitik di Meloni | linea pragmatica sulla Groenlandia Presenza occidentale nell’Artico

La strategia della premier Meloni sulla Groenlandia si concentra su un approccio pragmatico, volto a garantire la presenza occidentale nell’Artico. In un contesto geopolitico complesso, tra tensioni in Venezuela e questioni di sicurezza, l’Italia cerca di mantenere un ruolo stabile e di dialogo. Questa linea di realpolitik mira a tutelare gli interessi nazionali e a rafforzare la posizione europea nella regione artica.

Roma, 6 gennaio 2026 – Tra i ghiacci della Groenlandia e il fuoco di Caracas, la premier cerca l’uscita di sicurezza. Chi si aspettava uno strappo o, al contrario, una difesa d’ufficio del tycoon non ha capito il gioco: Giorgia Meloni non sta correggendo la rotta, sta comprando tempo. A confermare la posizione del governo sul Venezuela è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La sua posizione è sottile: da un lato ammette che “l’uso delle armi non è idoneo a risolvere le questioni”, dall’altro concede che “vista la minaccia prevista dagli americani, l’intervento è legittimo ”. Un passaggio che introduce una dottrina rischiosa: per giustificare l’azione non serve più la certezza, basta la “previsione” del pericolo narcos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

