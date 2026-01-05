il primo ministro danese frederiksen chiede agli usa di cessare la pressione sulla groenlandia

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha richiesto agli Stati Uniti di interrompere le pressioni sulla Groenlandia, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla necessità strategica di questa regione per gli Stati Uniti. La questione evidenzia le tensioni tra i due paesi riguardo alle influenze e alle competenze sulla vasta area groenlandese, importante sia dal punto di vista geopolitico che ambientale.

Il premier danese Mette Frederiksen chiede agli USA di cessare la pressione sulla Groenlandia dopo che il presidente americano Donald Trump ha affermato che agli USA serve la Groenlandia per motivi di difesa. Il primo ministro danese Frederiksen agli USA: stop pressione sulla Groenlandia Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha esortato gli USA porre fine alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

